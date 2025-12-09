Affari Tuoi l' odio social su Cristina Battaglia | Avida scoppia il caso
Dopo la pausa per la Prima della Scala, Affari Tuoi torna in onda lunedì 8 dicembre con Stefano De Martino. Nel frattempo, Cristina Battaglia è al centro di un acceso confronto online, con commenti che la accusano di essere
Dopo la pausa per la Prima della Scala, Affari Tuoi su Rai1 riprende lunedì 8 dicembre con Stefano De Martino alla guida. Protagonista è Cristina Battaglia, 35enne salumiera di Gagliato (Catanzaro), in Calabria, accompagnata dal fratello Antonio, parrucchiere che regala un nuovo look esilarante a Herbert Ballerina, acclamato dal pubblico: "Sei bellissimo!". Cristina pesca il pacco n. 15, legato emotivamente alla nascita della figlia Laura il 15 novembre. La sua scommessa? Convincere il fidanzato Gianfranco a sposarla: "Se torno con i soldi, si sposa; altrimenti no". De Martino stuzzica: "Gianfranco, tifi pro o contro?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
"Mi sposa solo se vinco tanti soldi" Cristina si presenta ad Affari Tuoi con un sogno e ne esce in lacrime, con soli 10 euro nel pacco. Il fidanzato, il matrimonio mancato e quella scelta legata alla nascita della figlia: finale amarissimo in prima serata.