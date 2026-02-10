Fontana | Zichichi grande scienziato lascia un vuoto profondo

ROMA – La morte di Antonino Zichichi ha lasciato tutti senza parole. Il noto scienziato e uomo di Fede si è spento, lasciando un vuoto enorme nel mondo della ricerca e della cultura. Fontana, tra i primi a commentare la notizia, ha detto che la sua scomparsa pesa molto e che Zichichi resterà sempre un punto di riferimento per molti.

ROMA – “La scomparsa di Antonino Zichichi mi rattrista e lascia un vuoto profondo. Zichichi è stato uno scienziato competente e rigoroso e un uomo di Fede. Le sue lezioni hanno accompagnato generazioni e contribuito a diffondere sapere e conoscenza. Rivolgo ai suoi familiari le mie condoglianze e un pensiero di vicinanza a tutti coloro che hanno collaborato con lui, apprezzandone le doti e la sensibilità”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a proposito della morte del celebre scienziato Antonino Zichichi. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

