Grottaminarda in lutto per la scomparsa di Gerarda | Lascia un vuoto profondo e struggente

Gerarda Spinapolice è morta a causa di una malattia improvvisa, lasciando un vuoto enorme tra amici e cittadini di Grottaminarda. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità, che ricorda con affetto il suo sorriso e la disponibilità di sempre. La signora Gerarda, nota per il suo impegno nel volontariato locale, era molto amata dai vicini e aveva sempre partecipato attivamente alle iniziative del paese. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutti, specialmente coloro che avevano condiviso momenti importanti con lei negli ultimi anni.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Gerarda Spinapolice. Una giovane donna di 36 anni amata e benvoluta da tutti, dolce, sorridente e generosa, aveva un carattere brillante, era socievole e spiritosa. Lascia un vuoto profondo e struggente in tutti quelli che le hanno voluto bene, ma è l'intera comunità di Grottaminarda ad essere addolorata per questa perdita. Addio Gerarda continuerai a vivere nel cuore di chi resta. I funerali si terranno domani, mercoledì 18 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.