A Niscemi le frane tornano a far paura. La terra si muove ancora, come succede da secoli. Le strade danneggiate, le case che si inclinano, i terreni che crollano sono scene che si ripetono nel tempo. La città si trova davanti a un problema che non riesce a risolvere, e i residenti vivono con la paura che il terreno possa cedere di nuovo da un momento all’altro. La terra non è mai stata stabile qui, e il movimento continua a essere parte della vita quotidiana.

A Niscemi la terra non è mai stata davvero immobile. Da secoli si muove lentamente, respira, cede, si gonfia, si apre. Non sempre con la violenza improvvisa dei terremoti, ma con una ostinata capacità di trasformarsi che torna ciclicamente a imporsi sulla vita degli uomini. Ogni generazione, prima o poi, è costretta a fare i conti con questa fragilità profonda del suolo, con l’idea che ciò che sembra stabile possa smettere di esserlo in poche ore. Le frane che colpiscono oggi Niscemi – città di oltre 25 mila anime in provincia di Caltanissetta – non sono un evento isolato bensì l’ultimo capitolo di una storia lunga almeno due secoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La città che scivola da due secoli. A Niscemi le frane sono un copione che si ripete

Approfondimenti su Niscemi Terra

Ultime notizie su Niscemi Terra

