Niscemi colpita da frana | la Cisl offre supporto alla popolazione e sollecita interventi rapidi dalle istituzioni

Niscemi ha vissuto una giornata difficile dopo la frana che ha colpito la città. La Cisl si è subito messa a disposizione, offrendo supporto alla popolazione e chiedendo interventi rapidi alle autorità. La segretaria della Cisl Agrigento Caltanissetta, Carmela Petralia, ha incontrato il sindaco Massimiliano Valentino Conti per fare il punto sulla situazione e organizzare aiuti concreti. La comunità si aspetta ora risposte rapide per ricostruire e mettere in sicurezza il territorio.

Niscemi è stata al centro di un importante incontro tra la segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, e il sindaco Massimiliano Valentino Conti, a seguito del recente e grave movimento franoso che ha colpito la città, generando una situazione di forte criticità per l'intera comunità. L'iniziativa, avvenuta nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, mira a fornire un supporto concreto alla popolazione colpita e a sollecitare un intervento rapido ed efficace da parte delle istituzioni. La visita della segretaria Petralia a Niscemi rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà da parte della Cisl siciliana.

