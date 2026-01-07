Un giorno e una notte senz' acqua a Gissi per un intervento di riparazione urgente

Oggi a Gissi, per un intervento di riparazione urgente, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per un giorno e una notte. La comunicazione è stata diffusa dalla Sasi, che ha previsto la sospensione a partire da questa mattina. Si consiglia di pianificare in anticipo l’approvvigionamento e di seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione.

Sospensione idrica per riparazione urgente a Gissi oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Lo ha reso noto la Sasi."A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio eo pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della.

