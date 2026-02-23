un festival di rassicurante baudismo

Pippo Baudo ha influenzato il Festival di Sanremo 2026, portando un'onda di nostalgia e stile classico. La sua presenza si percepisce attraverso scelte artistiche e modalità di conduzione più tradizionali. La direzione artistica ha deciso di valorizzare elementi che ricordano gli anni d’oro, puntando su artisti noti e sul coinvolgimento del pubblico. La scelta di mantenere questa linea ha suscitato commenti contrastanti tra gli spettatori. La kermesse si prepara a mostrare il suo volto più rassicurante.

Carlo Conti storicizza lo stile della sua gestione all’insegna della tradizione morbida. Sanremo 2026 è il festival della restaurazione. Celebra un’Italia calma e malinconica, raccolta attorno a una raffica di brani che sembrano scritti in un limbo temporale Pare proprio – magari i fatti ci smentiranno – che il protagonista assoluto del Festival di Sanremo 2026 sarà Pippo Baudo, o almeno la sua ombra, la sua eredità, la sua visione. Carlo Conti, direttore artistico alla seconda e ultima apparizione del secondo mandato, l’ha dichiarato chiaro e tondo: l’intera edizione di quest’anno è dedicata a Baudo, sigla compresa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ambrosini sul rinnovo di Maignan: “Segnale rassicurante per il Milan e per i tifosi”Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, sottolineando come questa notizia rappresenti un segnale positivo sia per il club che per i tifosi.

Conferenza di Monaco, Von der Leyen: "Discorso di Rubio rassicurante"La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è detta molto rassicurata dopo aver ascoltato il discorso di Marco Rubio alla Conferenza di Monaco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il Festival della Restaurazione?; Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più); Sanremo 2026, si accendono le luci: segui il Festival su Radio Corriere dell’Umbria; Sanremo 2026: al via l’era Carlo Conti tra super ospiti internazionali e rivoluzione Ariston.

DON DISCO Il prete musicologo che ribaltò Sanremo Era l’anno in cui il Festival di Sanremo splendeva sotto la conduzione rassicurante di Fabio Fazio e la bellezza magnetica di Laetitia Casta. Sul palco e nei dintorni gravitava un’umanità spettacolare: Piero - facebook.com facebook