Ambrosini sul rinnovo di Maignan | Segnale rassicurante per il Milan e per i tifosi

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, sottolineando come questa notizia rappresenti un segnale positivo sia per il club che per i tifosi. La decisione di prolungare l’accordo con il portiere francese potrebbe contribuire a rafforzare l’assetto della squadra e a garantire stabilità nella porta rossonera.

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco l'estratto dal podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio'.

Il mese di Maignan, prove di rinnovo: un fattore può essere decisivo.

