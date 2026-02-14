La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è detta molto rassicurata dopo aver ascoltato il discorso di Marco Rubio alla Conferenza di Monaco. Rubio aveva parlato di un rafforzamento delle alleanze e di un impegno comune contro le minacce esterne. La sua dichiarazione ha portato a una sensazione di stabilità tra i leader europei e americani presenti all’evento.

Dopo il discorso tenuto in mattinata da Marco Rubio alla Conferenza di Monaco, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è detta “molto rassicurata” dalle sue parole. Von der Leyen ha dichiarato di essere d’accordo con il segretario di Stato americano sulla necessità che l’ Europa rafforzi la sua prontezza e affronti le sfide future. “Dobbiamo essere un’Europa indipendente, non un’Europa che si appoggia a qualcun altro”, ha affermato la presidente della Commissione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conferenza di Monaco, Von der Leyen: "Discorso di Rubio rassicurante"

Argomenti discussi: La Presidente von der Leyen partecipa alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco 2026 - Rappresentanza in Italia; Conferenza di Monaco, Merz: 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa. L'ordine del dopoguerra non esiste più'; Rutte, von der Leyen e il cambio di mentalità dei Paesi dell'UE nella NATO; Conferenza di Monaco, sul tavolo negoziati e sicurezza energetica.

