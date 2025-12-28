Potenza via libera al congedo mestruale | due giorni di assenza giustificata per le studentesse
A Potenza, alcune scuole superiori hanno introdotto il congedo mestruale, consentendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni al mese senza penalità. Questa misura mira a riconoscere le esigenze di chi affronta disagi legati al ciclo mestruale, offrendo un supporto concreto e senza pregiudizi alla loro partecipazione scolastica.
A Potenza due scuole superiori rompono un tabù e introducono il congedo didattico mestruale, permettendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni al mese senza conseguenze sulla validità dell'anno. Una misura che riconosce il ciclo come dimensione fisiologica e riafferma finalmente il diritto alla salute all'interno della scuola pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
