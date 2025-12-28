Potenza via libera al congedo mestruale | due giorni di assenza giustificata per le studentesse

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Potenza, alcune scuole superiori hanno introdotto il congedo mestruale, consentendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni al mese senza penalità. Questa misura mira a riconoscere le esigenze di chi affronta disagi legati al ciclo mestruale, offrendo un supporto concreto e senza pregiudizi alla loro partecipazione scolastica.

A Potenza due scuole superiori rompono un tabù e introducono il congedo didattico mestruale, permettendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni al mese senza conseguenze sulla validità dell'anno. Una misura che riconosce il ciclo come dimensione fisiologica e riafferma finalmente il diritto alla salute all'interno della scuola pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Due giorni di assenza al mese per le studentesse, le scuole di Potenza approvano il congedo didattico mestruale: «Una misura di civiltà»

Leggi anche: Studentesse tutelate a Potenza: via libera al congedo mestruale, i docenti dei Diritti Umani invocano l’intervento di Valditara

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Studentesse tutelate a Potenza: via libera al congedo mestruale, i docenti dei Diritti Umani invocano l'intervento di Valditara; Scuola, a Potenza approvato il congedo didattico mestruale: a casa due giorni al mese. «Misura di civiltà»; Potenza, via libera al congedo mestruale a scuola: assenze giustificate fino a 2 giorni al mese.

potenza via libera congedoPotenza, via libera al congedo mestruale: due giorni di assenza giustificata per le studentesse - A Potenza due scuole superiori rompono un tabù e introducono il congedo didattico mestruale, permettendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni ... fanpage.it

Studentesse tutelate a Potenza: via libera al congedo mestruale, i docenti dei Diritti Umani invocano l’intervento di Valditara - Due istituti di Potenza hanno introdotto il congedo mestruale su spinta degli studenti, portando il CNDDU a sollecitare il Ministro Valditara per l'adozione di linee guida nazionali uniformi. orizzontescuola.it

Potenza, il congedo mestruale approvato in due scuole superiori - Nitti dicono sì al Congedo Didattico Mestruale. trmtv.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.