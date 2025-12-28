Congedo mestruale a scuola | due giorni di assenza senza sanzioni per le studentesse di Potenza

A Potenza, due scuole superiori hanno adottato il «congedo mestruale didattico», consentendo alle studentesse di assentarsi per due giorni senza sanzioni durante il ciclo mestruale. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sul tema e sostenere il benessere delle giovani, rappresentando un passo importante nel mondo scolastico italiano. La decisione ha suscitato discussioni su diritti, inclusione e politiche di supporto per le studentesse.

