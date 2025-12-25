Un pranzo in famiglia, il clima disteso delle feste, il dolce servito a tavola come ultimo gesto di una mattinata ordinaria. Poi, all’improvviso, il silenzio che si spezza e la corsa contro il tempo. La Vigilia di Natale si è trasformata in una tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, quando un uomo di 47 anni ha perso la vita soffocato da un boccone di panettone, sotto gli occhi dei parenti con cui stava pranzando. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30 nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. La vittima si chiamava Giovanni Lopez e si trovava nell’abitazione dei genitori, in via Foglizzo, dove la famiglia si era riunita per il tradizionale pranzo della Vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, muore soffocato da un boccone di panettone alla Vigilia di Natale

Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese

Leggi anche: Tragedia a Natale: Giovanni muore durante il pranzo della vigilia davanti alla famiglia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muore soffocato da un boccone di panettone: Natale di lutto a Settimo Torinese; Leo morto soffocato all'asilo nido nell'Aretino, cosa è emerso dall'autopsia; Muore a 34 anni soffocato da un boccone di carne, tragedia al ristorante.

Si soffoca con un boccone di panettone dopo il pranzo di Natale: muore 47enne a Settimo Torinese - La tragedia in un’abitazione di via Foglizzo, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese, dove stava trascorrendo la festa a casa dei genitori. msn.com