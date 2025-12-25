Tragedia in Italia muore soffocato da un boccone di panettone alla Vigilia di Natale
Un pranzo in famiglia, il clima disteso delle feste, il dolce servito a tavola come ultimo gesto di una mattinata ordinaria. Poi, all’improvviso, il silenzio che si spezza e la corsa contro il tempo. La Vigilia di Natale si è trasformata in una tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, quando un uomo di 47 anni ha perso la vita soffocato da un boccone di panettone, sotto gli occhi dei parenti con cui stava pranzando. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30 nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. La vittima si chiamava Giovanni Lopez e si trovava nell’abitazione dei genitori, in via Foglizzo, dove la famiglia si era riunita per il tradizionale pranzo della Vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
