Tragedia a Bacoli Davide Compagnone muore soffocato da un boccone di panettone | il dramma a pranzo

A Bacoli, un uomo di 40 anni è deceduto dopo aver soffocato con un boccone di panettone durante un pranzo. L’incidente si è verificato in via Marziale, trasformando una giornata di festa in una tragedia. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Il dramma del 40enne in via Marziale. Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia a Bacoli, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita dopo essere rimasto soffocato da un boccone di panettone. Il dramma si è consumato nella giornata di domenica 28 dicembre, all’interno di un’abitazione di via Marziale, nella zona del Fusaro. La vittima è Davide Compagnone, molto conosciuto in città e parte di una comunità di persone con disabilità. L’uomo stava consumando il dolce natalizio quando improvvisamente ha accusato un grave malore che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi e il tentativo disperato di salvarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

