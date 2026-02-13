Alla scoperta di un angolo segreto della Liguria capace di fare innamorare chiunque lo visiti

Un castello medievale, un paesaggio mozzafiato sul Mar Ligure e ritrovamenti archeologici unici attirano ogni anno appassionati di storia e natura nel cuore della Liguria. Questa regione nascosta e poco frequentata conserva un fascino autentico, con sentieri che attraversano boschi secolari e antiche mura che raccontano secoli di passaggi e battaglie. Un luogo che cattura i visitatori con la sua atmosfera d’altri tempi e il silenzio delle sue strade antiche.

Tra castelli medievali, panorami sul Mar Ligure e siti archeologici unici, offre un viaggio autentico tra storia millenaria e natura incontaminata Nel cuore della Liguria, tra mare e colline, si cela un angolo di straordinaria bellezza e storia. Questo borgo, poco noto al grande pubblico, è una vera gemma incastonata nel Parco Regionale di Montemarcello-Magra, al confine con la Toscana. Un luogo che, attraversandolo, regala emozioni autentiche e panorami mozzafiato, perfetto per chi cerca un'esperienza di viaggio fuori dai percorsi più battuti. La bellissima costa ligure Una destinazione ideale per un viaggio che unisce storia, natura e paesaggi da cartolina.

