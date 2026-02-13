Un castello medievale, un paesaggio mozzafiato sul Mar Ligure e ritrovamenti archeologici unici attirano ogni anno appassionati di storia e natura nel cuore della Liguria. Questa regione nascosta e poco frequentata conserva un fascino autentico, con sentieri che attraversano boschi secolari e antiche mura che raccontano secoli di passaggi e battaglie. Un luogo che cattura i visitatori con la sua atmosfera d’altri tempi e il silenzio delle sue strade antiche.

Tra castelli medievali, panorami sul Mar Ligure e siti archeologici unici, offre un viaggio autentico tra storia millenaria e natura incontaminata Nel cuore della Liguria, tra mare e colline, si cela un angolo di straordinaria bellezza e storia. Questo borgo, poco noto al grande pubblico, è una vera gemma incastonata nel Parco Regionale di Montemarcello-Magra, al confine con la Toscana. Un luogo che, attraversandolo, regala emozioni autentiche e panorami mozzafiato, perfetto per chi cerca un’esperienza di viaggio fuori dai percorsi più battuti. La bellissima costa ligure – (lopinionista.it) Una destinazione ideale per un viaggio che unisce storia, natura e paesaggi da cartolina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alla scoperta di un angolo segreto della Liguria capace di fare innamorare chiunque lo visiti

Scattare foto alla neve con lo smartphone può sembrare semplice, ma ottenere immagini nitide e ben composte richiede alcune attenzione.

Il 13 febbraio OpenAI ha spento Gpt-4o, chiudendo un capitolo importante nel campo dell’intelligenza artificiale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Come in uno specchio, un viaggio nell’arte alla scoperta di Sofonisba Anguissola: il Professore Flavio Caroli ci racconta il suo libro; Continuano gli Itinerari Urbani alla scoperta delle bellezze cittadine; Il Bosco Segreto: riappropriarsi della contemplazione e della scoperta; Nicoletta Bonarelli. Dal vero all’anima. Vita e opere di una pittrice del Novecento.

Scopre di aver diritto alla pensione per caso: 106mila euro di arretrati e 1.400 euro al mese. Svolta per un 75enne indigenteGENOVA. Ben 106mila euro di arretrati e una pensione mensile di 1.400 euro è quanto ottenuto da un genovese di 75 anni, titolare di assegno di inclusione, sostegno economico dedicato a chi si trova in ... msn.com

Alla scoperta di un’eccellenzaGli studenti dell'istituto badiese Enzo Bari è andato alla scoperta di un vera eccellenza qual è il Distretto della giostra. Avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e alle eccellenze del territor ... polesine24.it

Cosa rende un'escursione in mare un'esperienza educativa indimenticabile per i tuoi studenti Il 2026 è l'anno perfetto per portare la tua classe alla scoperta del Mar Ligure attraverso le escursioni didattiche di Liguria Via Mare. Ogni uscita è un'opportunità - facebook.com facebook