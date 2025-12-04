Ultimissime Juve LIVE | intervento perfettamente riuscito per Gatti parlano Chiellini e Perin
Gatti operato, intervento riuscito: i tempi di recupero del difensore Juve - Federico Gatti è finito sotto i ferri questa mattina per risolvere il problema al ginocchio destro che lo ha costretto a uscire nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Secondo msn.com
Allenamento in mattinata. Operazione riuscita per Gatti. Nel pomeriggio l’intervento a Vlahovic - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Napoli. Da tuttojuve.com
Juventus, fissati per giovedì gli interventi chirurgici per gli infortunati Vlahovic e Gatti: i tempi di recupero - Entrambi gli infortunati della Juventus verranno sottoposti ad intervento chirurgico nella giornata di giovedì 4 dicembre. Secondo eurosport.it
Juventus, oggi l'operazione di Dusan Vlahovic - L’entità dell’infortunio richiede un intervento chirurgico e un percorso di recupero non breve: la Juventus considera realistico un rientro tra circa tre mesi. corrieredellosport.it scrive
Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Lo riporta sport.sky.it
Juventus, Gatti: operazione riuscita dopo l'infortunio al menisco. Le news - Il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico in Francia, dopo l’infortunio al ginocchio destro subito nel corso del match di Coppa Italia di martedì contro l’Udinese: ... Lo riporta sport.sky.it