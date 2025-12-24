Perin verso l’addio, Ottolini è il nuovo direttore sportivo bianconero. Il dirigente potrebbe sbloccare il ritorno di Mattia Perin in Liguria. La Juventus ha definito l’assetto dirigenziale per il mercato di gennaio con l’inserimento di Marco Ottolini nel ruolo di direttore sportivo. Il dirigente, reduce dall’esperienza triennale in Liguria, ha risolto il proprio vincolo con il Genoa ed è pronto a collaborare con l’amministratore delegato Damien Comolli e il dt Francois Modesto. Per Ottolini si tratta di un ritorno alla base, avendo già operato alla Continassa tra il 2018 e il 2022 come responsabile dei giocatori in prestito e osservatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin può salutare la Juve a gennaio? La chiave può essere proprio all’interno del club bianconero. Ecco cosa sta succedendo in ottica cessioni

Leggi anche: Leali Juve, il portiere può tornare a Torino: lo scambio con un bianconero può essere la soluzione migliore. Ecco cosa sta succedendo

Leggi anche: McKennie Napoli, il centrocampista statunitense può salutare la Juve. Conte ci pensa: ecco cosa sta succedendo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perin mette la Juve a nudo: "Tudor fallimento e Spalletti maniacale. Spogliatoio, un passo indietro" - Nel corso del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino, uno dei momenti più interessanti della giornata ha visto protagonista Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, affiancato ... tuttosport.com

Spalletti e il siparietto con Perin: "Una giratina su questa giacchetta..." - Primo giorno alla Continassa per Luciano Spalletti, diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus. corrieredellosport.it

Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi" - Nel giorno dell'annuncio ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha già avuto modo di approcciarsi in maniera concreta col mondo bianconero. tuttomercatoweb.com

Genoa, contatti positivi per il ritorno di Perin Il Genoa e il corteggiamento a Perin Il calciomercato invernale si avvicina e il Genoa non perde tempo. Il club ligure sta manifestando un forte interesse per Mattia Perin, attuale portiere della Juventus. La volontà di r - facebook.com facebook

#Juventus, #Perin ai saluti: resta in #SerieA I bianconeri scelgono il sostituto #Calciomercato x.com