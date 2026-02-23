Ultima sfilata per carri e gruppi
Il Carnevale in riviera si conclude con la tradizionale sfilata di carri e gruppi, che era stata annullata a causa delle pessime condizioni meteorologiche. La manifestazione, molto attesa, ha richiamato numerosi spettatori che hanno assistito alle coreografie colorate e ai carri decorati con attenzione. Nonostante le previsioni avverse, la festa si è svolta in una giornata di sole, offrendo agli organizzatori e ai partecipanti un momento di festa condiviso. La prossima edizione si prepara già a superare questa edizione.
Anche in riviera si è chiuso il Carnevale con la sfilata dei carri che era stata annullata per il maltempo. Sulle strade del centro cittadino i quattro carri allestiti dall’associazione Amici del Carnevale, vale a dire "La paranza d’ na vote", "Da lu Nil’ a lu Trond", "Trenino Thomas" e "Peter Pan – La banda de li sognatori", insieme a musica dal vivo, animazione dal palco, performer di ogni tipo lungo il percorso e gruppi mascherati per la felicità di grandi e piccini. Sul palco la band Distretto 13 ha accompagnato la festa con un’adeguata colonna sonora per far ballare i presenti, mentre l’animazione ancora una volta affidata a Ciquibum eventi e spettacoli, con Nico Virgili a coordinare i vari momenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
