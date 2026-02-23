ultima sfilata per carri e gruppi

Il Carnevale in riviera si conclude con la tradizionale sfilata di carri e gruppi, che era stata annullata a causa delle pessime condizioni meteorologiche. La manifestazione, molto attesa, ha richiamato numerosi spettatori che hanno assistito alle coreografie colorate e ai carri decorati con attenzione. Nonostante le previsioni avverse, la festa si è svolta in una giornata di sole, offrendo agli organizzatori e ai partecipanti un momento di festa condiviso. La prossima edizione si prepara già a superare questa edizione.