Sfilata di carri e gruppi mascherati per il Carnevale a Rutigliano

Il Carnevale a Rutigliano torna domenica 15 febbraio, quando sfilano carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del paese. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Fratres Rutigliano, coinvolge anche il quartiere Il Prato, che prepara decorazioni e costumi colorati. Durante la giornata, i partecipanti animano le strade con musica e allegria, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

RUTIGLIANO IN MASCHERA: torna l’appuntamento con l'allegria per le strade di Rutigliano: è in programma DOMENICA 15 FEBBRAIO, il «CARNEVALE A RUTIGLIANO»! Sfilata di carri e gruppi mascherati patrocinata dal Comune di Rutigliano e curata dalla Fratres Rutigliano, con la partecipazione di: Il Prato Fiorito odv, ASD Giovani Aquile, Birbalandia Ludoteca, TerraColta Lab, Azione Cattolica San Domenico, Kimuchi, Play Seven, Anspi San Filippo Neri, Anspi Mons. Di Donna, Rione Madonna delle Grazie La manifestazione è realizzata in collaborazione e con il supporto di Associazione Protezione Civile Rutigliano.🔗 Leggi su Baritoday.it

