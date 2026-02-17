Torna il Carrossezzu la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici in Val Bisagno

Il “Carrossezzu” torna a sfilare sabato 21 febbraio alle 14, portando in strada carri colorati e gruppi di performer. La manifestazione, organizzata dal Municipio IV Media Val Bisagno, richiama ogni anno centinaia di spettatori da tutta la zona. Quest’anno, la parata attraversa le vie principali del quartiere, con carri decorati a tema carnevalesco e figuranti in maschera. La tradizione, che si ripete da decenni, rappresenta un momento di festa e aggregazione per la comunità locale.

L'iniziativa, promossa dal Municipio IV, punta a valorizzare le tradizioni popolari e a stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, offrendo un'occasione di incontro, divertimento e condivisione per famiglie, giovani, scuole e residenti del territorio. Il Presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore, e l'Assessora alla Cultura Marina Pastorino sottolineano come il Carrossezzu rappresenti non soltanto una festa di Carnevale, ma un momento identitario per l'intera valle: un'espressione concreta della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, capace di trasformare l'impegno e la creatività di tante persone in un'occasione di socialità autentica.

Colleferro. Carnevale 2026. Successo crescente anche per la sfilata dei Carri allegorici e dei Gruppi mascheratiIl carnevale di Colleferro del 2026 ha riscosso ancora più consensi, soprattutto grazie alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto.

Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando saràUdine si prepara a tornare nel vivo del Carnevale con la sfilata dei carri allegorici.

