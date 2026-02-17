Carnevale a Gerenzano | sfilata in maschera festa dell’Oratorio e magia per tutta la comunità

Il Carnevale a Gerenzano si svolgerà sabato 21 febbraio 2026, portando in piazza una sfilata di maschere colorate e musica dal vivo. La festa dell’Oratorio coinvolgerà bambini e adulti con giochi e stand gastronomici, mentre un mago intratterrà il pubblico con prestigi e scherzi durante lo spettacolo serale. La giornata promette di riunire molte famiglie della zona, che si preparano a vivere momenti di allegria e sorpresa.

Gerenzano si prepara a un Carnevale di magia e divertimento per tutte le età. Gerenzano si appresta a celebrare un vivace Carnevale sabato 21 febbraio 2026, con una sfilata in maschera, una festa in piazza e uno spettacolo di magia e comicità pensato per coinvolgere l’intera comunità. L’evento, frutto della collaborazione tra il Comune, l’Oratorio San Filippo Neri e i gruppi del Palio, mira a portare allegria e divertimento tra residenti e visitatori. Una sfilata nel cuore della città. Il Carnevale geranzanese prenderà ufficialmente il via alle 14:15 in piazza Mercato, con una colorata sfilata in maschera che attraverserà le vie del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Montecastrilli celebra il Carnevale: sfilata, comunità e tradizioni in festa per le frazioni.Montecastrilli ha organizzato una grande sfilata di Carnevale domenica 15 febbraio 2026, portando in strada carri allegorici e maschere fatte a mano, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e preservare le tradizioni locali.

Pesaro, Carnevale al traguardo: sfilata e festa in musica per sostenere la Pediatria dell’ospedale.Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione di Carnevale con una festa speciale.

