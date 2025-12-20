ucraina accordo ue sui fondi a kiev addio agli asset russi arriva un prestito da 90 miliardi

Alla fine il tavolo è stato ribaltato. I leader al Consiglio europeo hanno accantonato la proposta del prestito all’Ucraina basato sugli asset russi e approvato un prestito di 90 miliardi per i prossimi due anni garantito dal bilancio europeo, ovvero dal debito comune. Alle 3 di notte, dopo estenuanti trattative, si era capito che l’opzione di usare i 185 miliardi di titoli della Banca centrale russa depositati in Belgio non era la via più sicura. Oltre alla contrarietà del Belgio, che aveva chiesto garanzie illimitate nel tempo e nella quantità e che fino all’ultimo non si è sentito sufficientemente tutelato da possibili ritorsioni russe sulle proprie aziende e ricadute economiche per le rivalse contro la società depositaria Euroclear, erano diversi gli Stati, tra cui l’Italia, attraversati dagli stessi timori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

