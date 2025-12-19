UE svolta nella notte | 90 miliardi a Kiev Orbán cambia idea sul debito comune

Una notte di intensi negoziati ha portato a un accordo storico tra l’UE e Kiev, con 90 miliardi di euro in aiuti. Orbán sorprende cambiando posizione sul debito comune, segnando una svolta cruciale. Dopo una trattativa durata fino alle prime luci dell’alba, l’Europa può guardare avanti con una nuova unità e determinazione.

© Cultweb.it - UE, svolta nella notte: 90 miliardi a Kiev. Orbán cambia idea sul debito comune Una trattativa infinita, conclusasi solo alle tre del mattino, ha regalato all’Europa un accordo che sembrava impossibile. I leader dell’Unione hanno dato il via libera a un maxi finanziamento da 90 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina nel biennio 2026-2027. La novità clamorosa non è solo la cifra, ma il metodo: per la prima volta si utilizzerà il debito comune, emettendo titoli di Stato europei per raccogliere fondi sui mercati finanziari. Il protagonista del colpo di scena notturno è stato il premier ungherese Viktor Orbán. Da sempre fiero oppositore delle spese condivise, Orbán ha accettato di non mettere il veto in cambio di un “permesso speciale”. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» Leggi anche: Ucraina, apertura di Orbán sul debito comune. I leader Ue: sì al prestito congiunto. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Intesa Ue sul target sul clima, -90% emissioni al 2040 con flessibilità; Stop alle auto termiche? L’Ue cambia tutto: il dietrofront; La Family, le droghe, il sangue. La storia criminale di Charles Manson; UE, svolta nella notte: 90 miliardi a Kiev. Orbán cambia idea sul debito comune. Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com

Accordo Ue sul clima: -90% di emissioni al 2040 con flessibilità - L'intesa tra Parlamento e Consiglio Ue sul taglio delle emissioni prevede la possibilità di contabilizzare, dal 2036, nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extr ... msn.com

Svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio di Nicola Vasienti, avvenuto nella notte del 16 novembre 2016 all’interno della sua abitazione a Bari #indagini #nicolavasienti #Svolta - facebook.com facebook

Oscar, svolta epocale: la notte più attesa di Hollywood trasloca su YouTube x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.