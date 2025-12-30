Raid russi in Ucraina2 morti a Kherson

Nelle ultime 24 ore, la regione di Kherson in Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con due civili deceduti e altre due persone ferite, tra cui un bambino. Contestualmente, a Zaporizhzhia si sono registrati danni a infrastrutture e edifici residenziali a causa di un nuovo attacco. Questi eventi evidenziano la persistente instabilità nella regione e le conseguenze umanitarie del conflitto.

10.45 Nuovo attacco russo a Zaporizhzhia. Danneggiate infrastrutture ed edifici residenziali. Nella regione di Kherson, due persone sono morte e altre due, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito dagli attacchi delle ultime 24 ore. Esplosioni nella notte anche a Odessa. Il presidente Zelensky ritiene che la pace possa arrivare nel 2026, per le crescenti difficoltà russe di reclutare militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina: attacchi russi a Kherson, due morti e nove feriti Leggi anche: Ucraina, due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guerra ucraina, Zelensky: «Putin attacca prima di Natale, serve più pressione per la pace». Il Papa: 24 ore di tregua; Raid russo vicino Sumy | due feriti. Ucraina, 2 i morti e 10 i feriti in attacchi russi su Kiev - Sono due i morti e dieci i feriti negli attacchi notturni russi su Kiev: lo annunciano le autorità, citate dai media locali, precisando che sono stati colpiti e danneggiati edi ... tuttosport.com

Proseguono raid russi, due morti a Kharkiv. Colpito reparto maternità a Kherson - Mentre in Florida si tenta di sbloccare lo stallo dei negoziati di pace con il nuovo round di colloqui tra la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, sul campo continuano violenti combattimenti. rainews.it

Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout - Una pioggia di droni e missili si è abbattuta su diverse regioni del Paese, provocando vittime e ... msn.com

Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025

Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek "Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700.000 clienti questa - facebook.com facebook

