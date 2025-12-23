Ucraina Zelensky | Raid russo con 30 missili e oltre 650 droni

Nella notte, l’Ucraina ha subito un massiccio attacco con oltre 600 droni e decine di missili, secondo quanto dichiarato dalla premier Yulia Svyrydenko su X. Zelensky ha confermato l’utilizzo di 30 missili e un numero considerevole di droni da parte delle forze russe, in un’azione che viene definita come un attacco deliberato e senza scrupoli, appena prima delle festività natalizie.

"Il nemico ha usato più di 600 droni e decine di missili". E' quanto si legge in un post pubblicato su X dalla premier ucraina, Yulia Svyrydenko, dopo "l'attacco russo della notte", un "attacco deliberato e cinico prima del Natale". "Mentre le persone si preparano per le vacanze, il nemico cerca di lasciare le famiglie ucraine senza elettricità, riscaldamento e un senso di sicurezza", prosegue. "A causa dell'attacco - conferma - le infrastrutture energetiche nelle regioni occidentali dell'Ucraina risultano le più colpite". E, continua, per i "danni" provocati dagli attacchi nel Paese, "sono state introdotte interruzioni della fornitura di corrente elettrica come misura d'emergenza".

