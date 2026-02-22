Ucraina esplosioni e vittime a Kiev Zelensky | A Leopoli un attentato terroristico 1 morto e 25 feriti
Un'esplosione a Kiev ha causato vittime e danni, a causa di un attacco missilistico russo. Zelensky denuncia un attentato terroristico a Leopoli, dove una persona ha perso la vita e 25 sono rimaste ferite. La notte ha visto nuovi raid su diverse regioni ucraine, tra cui Dnipro e Odessa, con edifici danneggiati e cittadini spaventati. Le autorità segnalano un aumento delle tensioni nella regione, mentre si cercano risposte sulla provenienza degli attacchi.
Nuovi raid russi sull'Ucraina la scorsa notte: colpite le regioni di Kiev, Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa. Un morto e 25 feriti a Leopoli a seguito di quello che il presidente Zelensky ha definito un "attacco terroristico".
