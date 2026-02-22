Ucraina bombe vicino al centro di Leopoli | le autorità parlano di attacco terroristico

Le esplosioni vicino al centro di Leopoli sono state causate da un attacco terroristico, secondo le autorità locali. La mattina si è aperta con diverse detonazioni che hanno svegliato i residenti e causato danni a edifici vicini. Le forze di sicurezza stanno indagando sui responsabili e sulla provenienza delle bombe, temendo ulteriori attacchi. La città si prepara a rafforzare le misure di sicurezza in attesa di sviluppi.

Il risveglio della città di Leopoli, situata nell’estremo occidente dell’ Ucraina, è stato segnato questa mattina da una sequenza di esplosioni che hanno squarciato il silenzio dell’alba. Quella che inizialmente sembrava essere una comune operazione di polizia si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di guerra urbana, portando le autorità locali a definire l’accaduto come un vero e proprio attacco terroristico. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima accertata e di decine di feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche negli ospedali cittadini. La città, che per lungo tempo è stata considerata un rifugio relativamente sicuro rispetto al fronte orientale, si ritrova nuovamente a fare i conti con l’orrore della violenza improvvisa e mirata contro le forze dell’ordine e i civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

