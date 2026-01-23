Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi la stime dell’Ue sulla ricostruzione | Costerà almeno 800 miliardi di dollari – La diretta

Ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e trovare soluzioni politiche alla crisi. La durata prevista è di due giorni, durante i quali si discuteranno anche le stime dell’Unione Europea sulla ricostruzione dell’Ucraina, valutata in almeno 800 miliardi di dollari. Un passo importante nel tentativo di affrontare le complessità del conflitto e promuovere una soluzione diplomatica.

Sono iniziati ad Abu Dhabi i colloqui formali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. «Dovrebbero proseguire per due giorni, nell'ambito degli sforzi in corso per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi», fa sapere lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti. Nel frattempo, l'Ue ha ribadito il suo «pieno impegno e sostegno» di Kiev. Stando a quanto riporta Politico, Stati Uniti e Ue «sperano di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati??in 10 anni per aiutare a ricostruire l'Ucraina una volta che la Russia avrà posto fine alla sua invasione su vasta scala».

