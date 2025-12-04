Testimone di profonda fede e spiritualità Addio al Nunzio apostolico Luigi Bonazzi

IL LUTTO. Aveva 77 anni, nel gennaio scorso era tornato in Diocesi dopo una vita dedita al servizio diplomatico per la Santa Sede, da Cuba al Baltico, all’Albania. I funerali venerdì 5 dicembre a Gandino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Testimone di profonda fede e spiritualità». Addio al Nunzio apostolico Luigi Bonazzi

Argomenti simili trattati di recente

«Testimone di profonda fede e spiritualità». Addio al Nunzio apostolico Luigi Bonazzi Vai su X

«Testimone di profonda fede e spiritualità». Addio al Nunzio apostolico Luigi Bonazzi - facebook.com Vai su Facebook

Commemorazione martiri e testimoni della fede con Papa Leone XIV/ Diretta video: “morti per testimoniare Dio” - Commemorazione in San Paolo fuori le mura per i martiri e i testimoni della fede del XXI secolo: diretta video streaming con Papa Leone XIX. Riporta ilsussidiario.net

"Testimone di fede al servizio dei poveri" - "A nome della Regione Marche mi faccio interprete della gioia dei marchigiani per l’elezione del Santo Padre Leone XIV, un... Da ilrestodelcarlino.it

Martiri e testimoni della fede del XXI secolo: Riccardi, 1624 dal 2000 ad oggi - A Fornire il dato è stato Andrea Riccardi, vice presidente della Commissione dei Nuovi Martiri, durante la conferenza stampa di ... agensir.it scrive

Acquaroli, Papa Leone XIV testimone di fede e servizio ai poveri - "A nome della Regione Marche mi faccio interprete della gioia dei marchigiani per l'elezione del Santo Padre Leone XIV, un Papa legato anche al nostro santo marchigiano agostiniano San Nicola da ... Secondo ansa.it

Martiri e testimoni della fede del XXI secolo: il 14 settembre, alla celebrazione con il Papa, sarà presente anche il metropolita Antonij del Patriarcato di Mosca - Sarà presente anche il metropolita Anthonij, metropolita di Volokolamsk, responsabile delle Relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, come rappresentante della Chiesa ortodossa di Russia, alla ... agensir.it scrive

Dal 2000 sono 1624 i nuovi martiri e testimoni della fede - Lo ha detto Andrea Riccardi, vice presidente della Commissione dei Nuovi Martiri, in una conferenza stampa in Vaticano. Da ansa.it