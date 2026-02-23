Ucraina l’Ufficio anti-corruzione indaga sul procuratore generale nominato da Zelensky

L’Ufficio anti-corruzione ha avviato un’indagine su Ruslan Kravchenko, il procuratore generale nominato da Zelensky, dopo che si sospetta abbia pagato una falsa testimonianza in un procedimento contro investigatori anti-corruzione. La decisione deriva da un’operazione che ha portato alle dimissioni di due ministri e di un alto funzionario dell’amministrazione presidenziale. Un appartamento in centro a Kiev è al centro delle accuse, alimentando tensioni tra gli uffici giudiziari ucraini.

Raggiunge un nuovo picco lo scontro tra i massimi uffici giudiziari ucraini. L’Ufficio nazionale anti-corruzione ( Nabu ), che conduce l’inchiesta “ Midas ” costata la poltrona a due ministri e al capo dell’ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky, ha aperto un’inchiesta per fare luce su una decisione di Ruslan Kravchenko, Procuratore generale nominato dallo stesso Zelensky, accusato di aver pagato una falsa testimonianza in un processo contro alcuni investigatori della Nabu e del Sapo (la Procura nazionale anti-corruzione) con un appartamento in centro a Kiev. Il fascicolo è stato aperto in base a una segnalazione dell’ Anticorruption Action Centre (AntAC), organizzazione non governativa che da anni combatte la corruzione che affligge la politica ucraina, e al momento nessuna accusa è stata mossa formalmente contro Kravchenko. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ucraina, l’Ufficio anti-corruzione: “I servizi segreti hanno provato a spiare un investigatore del caso Midas”La Nabu, l’ufficio anti-corruzione ucraino, ha scoperto che i servizi segreti hanno tentato di spiare un investigatore coinvolto nel caso Midas.

