Ucraina | Kiev ' attaccati impianti energetici a Belgorod'

Le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi missilistici contro gli impianti energetici nella regione di Belgorod, causando blackout e danni alle reti di alimentazione. Le esplosioni hanno colpito in modo diretto le infrastrutture critiche, lasciando molte abitazioni senza energia. Le autorità russe confermano che l’attacco ha avuto un impatto significativo sulla rete elettrica locale. La situazione rimane tesa, e le ripercussioni si fanno sentire tra i residenti.

Kiev, 23 feb. (Adnkronos) - La regione di Belgorod è stata sottoposta a massicci attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine, con danni alle infrastrutture energetiche. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, precisando che "si sono verificate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento alle case dei residenti". Oltre ai danni alle infrastrutture, Gladkov ha denunciato danni minori "a Belgorod, dove i vetri di due condomini sono stati danneggiati. Inoltre, sono state rotte delle finestre e la facciata di una struttura sociale è stata danneggiata". Sempre nel distretto di Belgorod, nel villaggio di Dubovoye, è stata danneggiata un'auto, mentre nei villaggi di Nikolskoye e Tavrovo sono stati danneggiati i tetti delle abitazioni private.

Ucraina: Mosca, 'attacco massiccio di Kiev contro Belgorod'Nelle ultime ore, la città russa di Belgorod è stata colpita da un attacco considerevole, attribuito a misure militari di Kiev e potenzialmente supportato dal sistema missilistico HIMARS.

Ucraina: pesante attacco russo agli impianti energetici, blackout diffusi. E la Polonia blocca due aeroportiQuesta mattina, le forze russe hanno lanciato un altro attacco massiccio contro le infrastrutture energetiche in Ucraina.

