Ucraina | pesante attacco russo agli impianti energetici blackout diffusi E la Polonia blocca due aeroporti

Questa mattina, le forze russe hanno lanciato un altro attacco massiccio contro le infrastrutture energetiche in Ucraina. Il blitz ha provocato blackout diffusi in diverse regioni, lasciando milioni di persone senza luce e riscaldamento. Intanto, la Polonia ha deciso di bloccare due aeroporti, rafforzando la tensione nella zona. La situazione resta molto delicata.

Kiev, 7 febbraio 2026 – Questa mattina un nuovo "attacco massiccio" delle forze russe alle infrastrutture energetiche ucraine ha causato interruzioni di corrente in tutto il Paese. Lo ha riferito l'operatore statale Ukrenergo. La notizia arriva all’indomani dell’ attentato che ha preso di mira il vicecapo dell'intelligence militare russa, il generale Vladimir Alekseyev, rimasto gravemente ferito. Mosca ha puntato subito il dito contro Kiev, ma oggi il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato alla Reuters che il suo Paese non ha nulla a che fare con l’episodio. Altri attacchi russi con droni e missili sono stati condotti nella notte contro diverse città, in particolare nella r egione di Odessa e Vinnytsia e in quella di Leopoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

