Nelle ultime ore, la città russa di Belgorod è stata colpita da un attacco considerevole, attribuito a misure militari di Kiev e potenzialmente supportato dal sistema missilistico HIMARS. L’evento rappresenta uno dei momenti più intensi di tensione tra Ucraina e Russia, evidenziando la complessità del conflitto in corso e le sue implicazioni regionali.

Mosca, 25 gen. (Adnkronos) - La città russa di Belgorod è stata sottoposto "all'attacco più massiccio" mai avvenuto finora contro la città, presumibilmente coinvolgendo il sistema missilistico HIMARS. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che, pur non essendoci vittime, ci sono stati danni alle infrastrutture energetiche e che sono state inviate squadre di emergenza per valutare la situazione. Gladkov ha aggiunto che un edificio di servizio ha preso fuoco e che la caduta di detriti ha innescato un incendio in uno dei cortili della città, mentre i detriti hanno danneggiato i tetti di due case nel villaggio di Tavrovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'attacco massiccio di Kiev contro Belgorod'

Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco su Kiev all’alba: morti e feriti. Mosca: intercettati 216 droni, raffineria nel mirino

Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpita ucraina con il missile ipersonico Oreshnik"Un nuovo attacco su Kiev ha causato quattro vittime e 19 feriti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ukraine's response: HIMARS missiles destroyed the foundation of the Belgorod Thermal Power Plant

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, Zelensky: Mosca si prepara a un attacco massiccio, stiamo attenti; Guerra Ucraina - Russia, le news del 17 gennaio. I negoziatori ucraini in Usa per incontrare Witkoff e Kushner; Stallo nei colloqui, sfumano l'incontro Trump-Zelensky a Davos e le firme sul piano di pace - Zelensky: Russia si prepara a un nuovo attacco massiccio; Le notizie sul conflitto Ucraina - Russia di venerdì 16 gennaio |.

Guerra Ucraina, Kiev: «Almeno un morto e 27 feriti nei bombardamenti russi. «Attacco durante i colloqui è il cinismo di Mosca»I pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, avvenuti nella notte hanno causato almeno un morto e 27 feriti a Kiev e Kharkiv, nel nord-est, secondo quanto riferito dalle autorità ... ilgazzettino.it

Ucraina: Mosca, 'attacco massiccio di Kiev contro Belgorod'Mosca, 25 gen. (Adnkronos) - La città russa di Belgorod è stata sottoposto all'attacco più massiccio mai avvenuto finora contro la città, presumibilmente coinvolgendo il sistema missilistico HIMARS. iltempo.it

Pioggia di bombe nella notte sull'Ucraina, due le vittime e oltre venti i feriti. Centinaia di droni e missili russi mentre negli Emirati Arabi sono ancora in corso i colloqui trilaterali tra Mosca, Washington e Kyiv. - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #23gennaio #Kiev #Mosca #Ucraina #Russia #StatiUniti #Trump #Putin #Groenlandia #Bruxelles #Nato #Gaza #Israele #Netanyahu #Germania #Meloni #Crans_Montana #Maltempo x.com