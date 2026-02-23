Ucraina Kallas | Su pacchetto sanzioni oggi non ci saranno progressi

Kaja Kallas ha annunciato che i ministri degli Esteri dell’UE non raggiungeranno progressi sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia oggi, a causa delle resistenze di alcuni paesi, tra cui l’Ungheria. Durante la riunione a Bruxelles, i leader hanno discusso le misure da adottare, ma le divergenze hanno impedito una decisione definitiva. I ministri continueranno a negoziare nelle prossime settimane per trovare un’intesa comune.

(LaPresse) L’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha dichiarato che i ministri degli Esteri riuniti a Bruxelles cercheranno di “far passare” un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, nonostante le obiezioni dell’Ungheria. Kallas è però scettica: “Oggi non ci saranno progressi”, ha detto. “Non credo che Budapest cambierà la sua posizione”. Il tutto avviene alla vigilia del quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa dell’ Ucraina. L’Ungheria ha minacciato di bloccare le nuove sanzioni e di ostacolare gli sforzi per aiutare Kiev fino a quando non riprenderanno le forniture di petrolio russo verso Budapest, interrotte dal 27 gennaio dopo quelli che i funzionari ucraini definiscono attacchi con droni russi che hanno danneggiato l’oleodotto Druzhba, che trasporta il greggio di Mosca attraverso il territorio ucraino e verso l’Europa centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ue,Kallas:oggi no progressi su sanzioniKallas afferma che, durante il Consiglio Affari Esteri dell’UE, non sono stati fatti passi avanti sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, a causa di divergenze tra gli Stati membri.

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”Kallas ha espresso scetticismo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre Zelensky ha chiamato gli alleati a reagire, accusando Putin di aver già avviato la terza guerra mondiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, lunedì da Ue 20esimo pacchetto di sanzioni a Russia; Le notizie del 15 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia |; Ucraina, Kallas: Lunedì l'ok al ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia; Ucraina, Zelensky: Usa e Russia vogliono che cediamo Donbass. Colloqui in 10 giorni.

Ucraina, Kallas: Su pacchetto sanzioni oggi non ci saranno progressi(LaPresse) L'Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha dichiarato che i ministri degli Esteri riuniti a Bruxelles cercheranno di far passare un nuovo pacchetto di sanzioni contro ... stream24.ilsole24ore.com

A Bruxelles l’atteso vertice dei ministri degli Esteri sull’Ucraina: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca, Zelensky furioso: Svegliatevi, Putin ha già avviato la ...A Bruxelles il Consiglio Esteri Ue: focus su Ucraina, sanzioni, dazi e materie critiche. Kallas pessimista, Zelensky accusa Putin. lanotiziagiornale.it

A Bruxelles l'atteso vertice dei ministri degli Esteri sull'Ucraina: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca, Zelensky furioso: "Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale" x.com

"Napoleone, Hitler... e ora Kaja Kallas!" Viktor Orbán l'ha toccata piano durante il suo ultimo raduno a Seghedino. Il Premier ungherese ha deciso di rispolverare i libri di storia per farsi beffe della strategia UE sull'Ucraina. Il suo ragionamento Semplice e br - facebook.com facebook