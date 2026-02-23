UeKallas | oggi no progressi su sanzioni

Kallas afferma che, durante il Consiglio Affari Esteri dell’UE, non sono stati fatti passi avanti sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, a causa di divergenze tra gli Stati membri. La discussione si è concentrata sulle misure economiche e sulle restrizioni commerciali, ma le posizioni restano distanti. Nessuna decisione definitiva è stata presa, lasciando aperta la possibilità di ulteriori negoziati nelle prossime settimane.

9.45 "Non ci saranno progressi", oggi al Consiglio Affari Esteri Ue, sul ventesimo pacchetto di sanzioni verso Mosca. Lo annuncia l'Alta rappresentante Ue Kallas, all'indomani del veto a riguardo annunciato da Budapest. "Domani il 4° anniversario di questa orribile guerra. Ho parlato con Stati membri che stanno sollevando questioni. Penso che non dovremmo collegare cose che non sono affatto collegate. Sicuramente spingeremo" per una soluzione, afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”Kallas ha espresso scetticismo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre Zelensky ha chiamato gli alleati a reagire, accusando Putin di aver già avviato la terza guerra mondiale.

Guerra Ucraina-Russia, oggi a Berlino i leader europei e i vertici dell’Ue e della Nato. Witkoff a Zelensky: “Fatto progressi”: news in direttaOggi a Berlino si riuniscono i leader europei, i vertici dell’UE e della NATO per discutere della crisi in Ucraina.

"Ci sarà una discussione sul ventesimo pacchetto di sanzioni" nei confronti di Mosca, "ma penso che oggi non ci saranno progressi in merito". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, evidenziand x.com

