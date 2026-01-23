La Commissione Europea ha pubblicato il documento intitolato

BRUXELLES, 23 GEN – Ottocento miliardi di dollari in 10 anni per la ricostruzione in Ucraina. E’ quanto prevede un documento redatto dalla Commissione dal titolo “Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040”. Il documento, anticipato da Politico e confermato all’ANSA da fonti europee, fornisce un quadro del post-guerra in Ucraina. “La ricostruzione rappresenta un’opportunità unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi”, si legge nel testo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Documento UE: ‘800 miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina’

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi, la stime dell’Ue sulla ricostruzione: «Costerà almeno 800 miliardi di dollari» – La direttaAd Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e trovare soluzioni politiche alla crisi.

Ucraina, al via ad Abu Dhabi i trilaterali per la pace. Zelensky batte cassa alla Ue e Bruxelles risponde: un maxi-piano da 800 miliardiA Abu Dhabi sono iniziati i primi colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina dall’inizio del conflitto nel 2022.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ex #Ilva, "Il dissesto di Acciaierie d'Italia" è frutto di un preciso "disegno predatorio", si legge sul documento con cui i commissari straordinari chiedono un risarcimento da 7 miliardi contro i precedenti amministratori e #ArcelorMittal, che ha gestito il gruppo fin x.com

Un documento trapelato suggerisce che il Consiglio di pace di Trump aspira a diventare un organo parallelo all'Onu per la risoluzione dei conflitti non solo a Gaza. Secondo gli esperti di diritto internazionale il suo potere sarebbe limitato #TheCube ️ https://l - facebook.com facebook