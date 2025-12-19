Il futuro del sostegno all’Ucraina si intreccia con questioni di responsabilità e finanziamenti condivisi. Con un prestito di circa 90 miliardi di euro, si apre un dibattito sul ruolo di Mosca e sui costi che ricadranno sui contribuenti. Tra negoziati e compromessi, la ripartizione delle spese diventa centrale, con l’obiettivo di garantire la ricostruzione senza mettere a rischio i beni congelati russi.

© Notizie.com - Chi pagherà i 90 miliardi di prestito all’Ucraina? Non saranno toccati i beni congelati russi: “Ma Mosca dovrà pagare la ricostruzione”

Sarà il debito comune a pagare il nuovo pacchetto finanziario per l’Ucraina, un prestito da circa 90 miliardi di euro. Escluso, almeno per il momento, l’utilizzo dei beni russi congelati che avevano scatenato la bufera su Euroclear. L’accordo tra tutti i Paesi è stato trovato nella notte al termine del vertice tra i leader del Consiglio europeo. “ Abbiamo raggiunto un accordo. – ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa – Approvata la decisione di fornire 90 miliardi di euro di sostegno all’Ucraina per il 2026-27. Ci siamo impegnati e abbiamo mantenuto la promessa”. Il prestito sarà a tasso zero, e servirà a coprire le esigenze militari e di bilancio dell’Ucraina per i prossimi due anni. 🔗 Leggi su Notizie.com

Leggi anche: Lagarde gela Bruxelles: la Bce boccia il prestito di 140 miliardi a Kiev con i beni russi congelati

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, c’è l’accordo Ue per 90 miliardi a Kiev. Mosca: “Stop a beni russi sconfitta per Von Der Leyen”, news in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bruxelles, test di solidarietà. Con i prestiti di riparazione 90 miliardi all'Ucraina - L'Europa decide di cambiare passo, e lo fa con il rumore secco di una porta che si chiude sul passato e un'altra che si spalanca sul futuro. ilgiornale.it

Von der Leyen sfida la Bce e il Belgio: 90 miliardi per Kiev in due anni con gli asset russi - Si stima che l'Ucraina avrà bisogno di 135 miliardi di euro per i prossimi due anni, il 2026 e il 2027, per mantenere in funzione lo Stato e i servizi di base. huffingtonpost.it

L’Europa prova a rispondere a Putin: le due proposte della Commissione per dare 90 miliardi all’Ucraina (e che cosa le rende complicatissime) - Il giorno dopo che sono emersi alla luce del sole i dissidi con la Banca centrale europea all’ipotesi di garantire un prestito da 140 miliardi per l’Ucraina, «basato» sugli asset russi congelati ... corriere.it

È stato detto che sono “a costo zero”, mentre il contribuente pagherà , . È stato detto che saranno i Giochi meno costosi, mentre si spenderanno due miliardi solo per organiz - facebook.com facebook

Daniele, ma cosa dici L’Ucraina nel 2026 prevede un deficit del 18% e senza 45 miliardi di aiuti esteri non pagherà gli stipendi x.com