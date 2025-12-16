Terni proposta in consiglio comunale la rottamazione delle cartelle esattoriali per le imposte dovute agli enti locali
Nel corso della seduta del consiglio comunale di lunedì 15 settembre - che ha affrontato l’analisi del documento unico di programmazione (Dup) - il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi ha presentato un atto di indirizzo sul tema della “rottamazione delle cartelle esattoriali. Ternitoday.it
