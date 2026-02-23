Ucraina | +386% grano in UE rivoluzione commerciale

L’aumento del 386% delle importazioni di grano dall’Ucraina all’UE è legato alla guerra nel paese, che ha spinto l’Europa a cercare nuovi fornitori. Le rotte commerciali si sono spostate dal Nord Africa, tradizionale partner, verso l’est, modificando gli equilibri di approvvigionamento. Questo cambiamento ha portato a una vera e propria rivoluzione nel settore agricolo europeo, con effetti che si estendono anche alle economie locali.

La guerra del grano: come l’Ue ha rimpiazzato il Nord Africa. L’Unione Europea è diventata il principale alleato dell’Ucraina nella guerra del grano, con un aumento del 386% delle importazioni di grano tenero rispetto al 2019. Mentre la Russia, uno dei maggiori esportatori mondiali, ha le sue rotte commerciali in Europa azzerarsi, l’Ucraina ha trovato nella UE un partner strategico per contrastare la crisi causata dal conflitto. La guerra ha radicalmente modificato le dinamiche globali del commercio del grano, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini europei. Il grano ucraino, un tempo destinato ai mercati del Nord Africa, ha trovato una nuova rotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Guerra del grano tra Russia e Ucraina, l’Ue salva Kiev con +386% di importazioniL’aumento delle importazioni di grano dall’Ucraina è causato dalla guerra tra Russia e Ucraina.

L’UE e l’India raggiungono uno storico accordo commercialeL’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo commerciale senza precedenti.

Guerra del grano tra Russia e Ucraina, l’Ue salva Kiev con +386% di importazioniRussia e Ucraina sono anche due dei maggiori esportatori al mondo di grano e la guerra ha cambiato totalmente le rotte commerciali ... quifinanza.it

Italia seconda in Europa per importazioni di grano ucrainoNegli ultimi quattro anni la Russia ha consolidato il 16% delle esportazioni mondiali di grano, mentre l’Ucraina mantiene una presenza significativa con l'Italia che è secondo acquirente europeo di gr ... italiaatavola.net

#Odessa, 23 febbraio 2026. Odessa soffre, ma resiste. È una città bellissima, importante per il commercio - soprattutto del grano - ma anche molto vulnerabile. I bombardamenti continuano, quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina. La vita a Od - facebook.com facebook

Guerra e grano, Russia leader export mondiale (16%) ma Kiev tiene grazie ad Ue. Divulga, nuova geografia approvvigionamenti a 4 anni dal conflitto in Ucraina #ANSA x.com