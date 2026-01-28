L’UE e l’India raggiungono uno storico accordo commerciale

L’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo commerciale senza precedenti. L’intesa prevede la riduzione dei dazi e apre le porte a un mercato più grande e integrato tra le due sponde dell’oceano. Entrambe le parti sperano che questa mossa possa favorire gli scambi e le imprese di entrambe le regioni.

Dopo oltre vent'anni di negoziati, l'Unione Europea e l'India hanno firmato un accordo commerciale storico che riduce drasticamente i dazi e crea un enorme mercato integrato. Secondo quanto riferito, l'UE e l'India hanno concordato un accordo di libero scambio che ridurrà o eliminerà i dazi su quasi il 97% delle esportazioni europee, con un risparmio annuo fino a 4 miliardi di euro in dazi.

L'accordo commerciale tra l'Unione Europea e l'India, dopo vent'anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

L’accordo commerciale tra India e Unione Europea rappresenta un passo importante dopo due decenni di negoziati.

