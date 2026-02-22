Messico ucciso El Mencho il leader più temuto dei narcos | caos e violenze nel Paese Il ruolo degli Usa

El Mencho, il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, è stato eliminato durante un’operazione militare. La sua morte provoca un aumento di violenze e scontri tra gruppi rivali in tutto il Paese. Le autorità messicane confermano che l’operazione ha coinvolto numerosi soldati e che l’obiettivo era neutralizzare una minaccia pericolosa. La notizia genera tensioni tra le forze criminali e lascia molte zone senza controllo. La situazione resta molto instabile in diverse regioni.

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi nel corso di un’operazione dell’esercito. Nemesio Oseguera Cervantes – meglio conosciuto come ‘ El Mencho ‘ – è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco. Il governatore dello Stato, Pablo Lemus, nel frattempo ha dichiarato “il codice rosso ” in tutto il territorio allertando la popolazione a rimanere in casa per il verificarsi di scontri provocati da uomini del cartello. Gli Stati Uniti hanno fornito al Messico l’intelligence necessaria per l’operazione che ha portato all’ucciisone di El Mencho. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nemesio "El Mencho" Oseguera è stato ucciso durante un'operazione dell'esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

