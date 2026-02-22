Ucciso dall’esercito Nemesio El Mencho Oseguera il re del narcotraffico tra Messico e Usa Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua cattura

Nemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale. Il leader del cartello Jalisco Nueva Generación, considerato uno dei più pericolosi, era ricercato con una taglia di 15 milioni di dollari. La sua morte arriva dopo settimane di operazioni mirate e segna un colpo significativo alla criminalità organizzata nel paese. Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’intervento.

Il capo della più temuta organizzazione criminale messicana, il cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi durante un’operazione dell’esercito messicano. Lo riportano fonti governative citate dal quotidiano Milenio. Nemesio Oseguera Cervantes, noto con il soprannome di « El Mencho », è stato intercettato e ucciso nei pressi di Tapalpa, nello stato di Jalisco, sua roccaforte storica. La notizia arriva mentre le autorità statunitensi avevano messo una taglia da 15 milioni di dollari sulla sua cattura. Chi era Nemesio Oseguera Cervantes. Ex poliziotto messicano, Oseguera era diventato il leader del Cjng, considerato il gruppo criminale più potente del paese e principale trafficante di cocaina verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

