Chiesta la conferma della condanna a 3 anni e 7 mesi per Lucarelli e Apolloni i calciatori accusati di stupro di gruppo

È stata richiesta la conferma della condanna a 3 anni e 7 mesi per i calciatori Lucarelli e Apolloni, accusati di stupro di gruppo. Si torna in aula il 16 marzo per gli interventi delle difese, con la sentenza prevista per il 24 marzo.

Si ritorna in aula per gli interventi delle difese il prossimo 16 marzo. La sentenza è attesa per il 24 marzo.

Stupro di gruppo a Milano, chiesta la conferma della condanna per Lucarelli jr e Apolloni. Raggiunto l’accordo per il risarcimento della ragazza - Processo d’appello: il procuratore generale chiede la conferma a 3 anni e 7 mesi per i due calciatori ex Livorno che avrebbero abusato, insieme ad altri 3 amici, di una giovane americana dopo una sera ... msn.com

