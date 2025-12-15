Chiesta la conferma della condanna a 3 anni e 7 mesi per Lucarelli e Apolloni i calciatori accusati di stupro di gruppo

È stata richiesta la conferma della condanna a 3 anni e 7 mesi per i calciatori Lucarelli e Apolloni, accusati di stupro di gruppo. Si torna in aula il 16 marzo per gli interventi delle difese, con la sentenza prevista per il 24 marzo.

Si ritorna in aula per gli interventi delle difese il prossimo 16 marzo. La sentenza è attesa per il 24 marzo. Fanpage.it

