Ucciso dal poliziotto a Rogoredo Giorgia Meloni | Implacabili con chi sbaglia non esiste scudo penale

Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, provocando una discussione sulla responsabilità delle forze dell’ordine. La premier Meloni ha commentato che chi indossa una divisa deve rispettare le regole e non può contare su scudi penali. La vicenda ha acceso il dibattito sulla legalità e sui limiti dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La notizia ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti politici.

“Chi indossa una divisa e rappresenta le istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore. E con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili”: parola della premier Giorgia Meloni, che in una nota ha espresso il suo parere su quanto accaduto a Milano, dopo il fermo di un agente di polizia accusato di aver ammazzato volontariamente un pusher. “La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata – ha aggiunto la presidente del Consiglio – anche perché, a differenza di quello che leggo, non esiste alcuno scudo penale “. Prima della conclusione della sua nota, Giorgia Meloni si era detta “sgomenta” dopo “gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto ‘boschetto della droga’ di Rogoredo”: “Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della nazione – ha spiegato la numero uno del governo – e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non c’è scudo”Un poliziotto è stato arrestato per aver ucciso uno spacciatore nel boschetto di Rogoredo, probabilmente durante un'operazione di controllo.

Meloni sul poliziotto di Rogoredo: "Sgomento, sarebbe tradimento della Nazione. Implacabili con chi sbaglia"Giorgia Meloni esprime forte sdegno per l’episodio di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un sospetto durante un controllo antidroga.

Argomenti discussi: Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Ucciso a Rogoredo, 'dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga'; Pusher ucciso a Rogoredo, l'ipotesi del pizzo. Gli amici della vittima: Dal poliziotto continue richieste …; Pusher ucciso da poliziotto a Rogoredo, l'ipotesi della pistola messa dopo e la bugia sui soccorsi.

Fermato Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: la ricostruzione dell’omicidioLa Polizia di Stato ha fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. la7.it

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato ... tg24.sky.it

