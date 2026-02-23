Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo Meloni | Implacabili con chi sbaglia non c’è scudo

Un poliziotto è stato arrestato per aver ucciso uno spacciatore nel boschetto di Rogoredo, probabilmente durante un'operazione di controllo. Le autorità hanno subito avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto, mentre la comunità locale si interroga sulla sicurezza in quella zona. La notizia ha suscitato molte reazioni, con alcune persone che chiedono maggiore attenzione alle operazioni di polizia e altre che temono un’escalation di violenza. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

(Adnkronos) – "Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto 'boschetto della droga' di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell’ordine". Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Salvini e il poliziotto fermato per l'omicidio del pusher: "Rifarei quel post. Chi sbaglia paga, in divisa anche di più"Matteo Salvini ha commentato l’omicidio di un pusher avvenuto a Rogoredo, attribuendolo alla sua pubblica opinione sul post che aveva pubblicato.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di RogoredoGiorgia Meloni esprime una forte rabbia dopo l’arresto di un poliziotto coinvolto in un omicidio nel quartiere di Rogoredo, a Milano.

Argomenti discussi: Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Ucciso a Rogoredo, indagini su chat dei poliziotti; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Ucciso a 28 anni a Rogoredo, i colleghi del poliziotto: Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero.

Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso Mansouri. Perquisita la casa della compagnaLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni ... ilsole24ore.com

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato ... tg24.sky.it

“Cinturrino ha sparato mentre Mansouri cercava di fuggire”: le accuse dei pm al poliziotto fermato per l’omicidio a Rogoredo - leggi x.com

I colleghi di Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato per omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avevano paura dell'assistente capo del commissariato Mecenate e come loro anche alcuni frequentatori del boschetto di Rogoredo. E' uno dei dettagli che - facebook.com facebook