Meloni sul poliziotto di Rogoredo | Sgomento sarebbe tradimento della Nazione Implacabili con chi sbaglia

Da today.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni esprime forte sdegno per l’episodio di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un sospetto durante un controllo antidroga. La premier definisce l’azione come un tradimento della Nazione e denuncia l’atteggiamento di tolleranza verso chi sbaglia. La sua reazione arriva dopo aver appreso i dettagli sulla vicenda, che ha suscitato scalpore tra cittadini e forze dell’ordine. La discussione sull’uso della forza si infiamma in queste ore.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" "Sgomento" e "tradimento della Nazione". Giorgia Meloni ha usato parole di decisa condanna sul caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri durante un controllo anti spaccio nel quartiere Rogoredo di Milano. La presidente del Consiglio si è espressa con una nota ufficiale. "Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull'uccisione di uno spacciatore nel noto 'boschetto della droga' di Rogoredo - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi -. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non c’è scudo”

Rogoredo, Meloni: "Il poliziotto ha tradito la Nazione e l'onore delle forze dell'ordine"Il poliziotto coinvolto nella sparatoria di Rogoredo ha tradito la fiducia delle forze dell’ordine, a causa di un comportamento irresponsabile che ha messo a repentaglio la sicurezza pubblica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Senza se e senza ma. Anzi, forse. Il no comment se non conosco chiude la campagna flop di Salvini su Rogore…; Rogoredo e il pusher ucciso: indagini contraddicono Meloni e Salvini sullo scudo penale; Pusher ucciso a Rogoredo, l'indagine smentisce l'assoluzione del poliziotto pretesa da Salvini e Meloni. Ma nessuno chiede scusa; Il caso Rogoredo faccia riflettere prima di parlare.

meloni sul poliziotto diCaso Rogoredo, Meloni su Cinturrino: Un fatto gravissimo, ha tradito la nazione. Schlein attacca: Il governo ci ripensi e ritiri lo scudo penaleDopo l’arresto dell’assistente capo, accusato di ucciso il pusher Mansouri, arriva la dura reazione della presidente del Consiglio. E intanto riparte lo scontro con le opposizioni ... ilgiorno.it

meloni sul poliziotto diMeloni: Sgomento per gli sviluppi di Rogoredo, sarebbe tradimento della nazionePisani: Cinturrino è un ex poliziotto, un delinquente. Schlein: Il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine (ANSA) ... ansa.it