Ucciso a Rogoredo fermato il poliziotto Cinturrino | Pistola vicino al corpo solo dopo lo sparo

Da ildifforme.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto è stato fermato dopo aver sparato a un giovane a Rogoredo, causa presumibile del decesso. La sua versione indica che la pistola è stata posta vicino al corpo solo dopo aver sparato. La scena del crimine mostra un colpo alla testa del 28enne, e gli inquirenti stanno analizzando i movimenti dell’agente durante l’incidente. Restano molte domande su come si siano svolti i fatti e sulla dinamica dell’uso dell’arma. La vicenda continua ad attirare l’attenzione.
ucciso a rogoredo fermato il poliziotto cinturrino pistola vicino al corpo solo dopo lo sparo
© Ildifforme.it - Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Cinturrino: “Pistola vicino al corpo solo dopo lo sparo”

C’è una svolta nel caso dell‘uccisione di Abderrahim Mansouri, il presunto spacciatore che ha perso la vita nel boschetto di Rogoredo, a Milano, lo scorso 26 gennaio. Secondo quanto riferito da una nota del procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia, questa mattina è stato eseguito un provvedimento di fermo a carico di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario del 28enne. Il fermo sarebbe stato disposto a causa di un possibile pericolo di fuga da parte dell’indiziato e sarebbe stato messo in atto mentre l’uomo era al lavoro in commissariato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «L'arma messa dopo accanto alla vittima»  Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, perché un poliziotto ha sparato e l’ha colpito.

Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dopo aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In manette Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Ucciso a Rogoredo, 'dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga'; Nuove accuse all’agente di Rogoredo: Chiedeva il pizzo anche ai tossici; Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale: Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo.

ucciso a rogoredo fermatoPusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, il poliziotto che il 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Già indagato come «atto dovuto» p ... msn.com

Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio ... ilfattoquotidiano.it