Ucciso a Rogoredo fermato il poliziotto Cinturrino | Pistola vicino al corpo solo dopo lo sparo

Un poliziotto è stato fermato dopo aver sparato a un giovane a Rogoredo, causa presumibile del decesso. La sua versione indica che la pistola è stata posta vicino al corpo solo dopo aver sparato. La scena del crimine mostra un colpo alla testa del 28enne, e gli inquirenti stanno analizzando i movimenti dell’agente durante l’incidente. Restano molte domande su come si siano svolti i fatti e sulla dinamica dell’uso dell’arma. La vicenda continua ad attirare l’attenzione.

C’è una svolta nel caso dell‘uccisione di Abderrahim Mansouri, il presunto spacciatore che ha perso la vita nel boschetto di Rogoredo, a Milano, lo scorso 26 gennaio. Secondo quanto riferito da una nota del procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia, questa mattina è stato eseguito un provvedimento di fermo a carico di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario del 28enne. Il fermo sarebbe stato disposto a causa di un possibile pericolo di fuga da parte dell’indiziato e sarebbe stato messo in atto mentre l’uomo era al lavoro in commissariato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «L'arma messa dopo accanto alla vittima» Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, perché un poliziotto ha sparato e l’ha colpito.

Ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dopo aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

