Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi
Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi. Secondo le indagini, Cinturrino non avrebbe chiamato tempestivamente il 118, ritardando l’intervento delle ambulanze. La scena del delitto mostrava anche una pistola a salve, che potrebbe essere stata posizionata dopo l’omicidio per depistare le indagini. La vicenda ha suscitato molte domande sulla condotta dell’agente e sulla dinamica dell’evento. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli.
Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel cosiddetto boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un’operazione antidroga da parte della polizia. Al centro degli accertamenti della Procura sono finite le condotte dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, attualmente indagato per omicidio volontario, il quale avrebbe mentito ad altri agenti. Il poliziotto avrebbe infatti riferito di aver chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa, ma in realtà non l’avrebbe fatto. Mansouri ucciso a Rogoredo, ritardo nei soccorsi: cosa è emerso Legittima difesa e pistola a salve, lo stato delle indagini La telefonata prima dello sparo: "Scappa, c'è la polizia" Il commento del ministro Piantedosi Mansouri ucciso a Rogoredo, ritardo nei soccorsi: cosa è emerso Dagli interrogatori dei quattro agenti coinvolti, ascoltati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, sarebbe emerso che la richiesta di intervento al 118 non fu inoltrata nell’immediatezza dei fatti.🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo da un poliziotto, ora indagato per omicidio
Leggi anche: Abderrahim Mansouri ucciso da poliziotto a Rogoredo, ipotesi spacciatore colpito “di rimbalzo”, proiettile estratto deformatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo; Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, non aveva la pistola: la ricostruzione degli avvocati; Tutto quello che non torna nell’omicidio di Abderrahim Mansouri; Omicidio di Mansouri a Rogoredo, legali contro i poliziotti per la messinscena e il ritardo nei soccorsi.
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale: Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparoAbderrahim Mansouri, ucciso a 28 anni da un poliziotto a Rogoredo durante un'operazione anti droga, sarebbe stato al telefono al momento dello sparo ... fanpage.it
Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it
Proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne colpito a Rogoredo il 26 gennaio da un proiettile esploso da un assistente capo della Polizia, che oggi risulta indagato per omicidio. Oltre a lui, risultano indagati anche quattro colleghi pre - facebook.com facebook
Dagli interrogatori in Questura a Milano dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario a carico dell'assistente capo di 42 anni che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto x.com