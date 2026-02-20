abderrahim mansouri ucciso a rogoredo da carmelo cinturrino il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi. Secondo le indagini, Cinturrino non avrebbe chiamato tempestivamente il 118, ritardando l’intervento delle ambulanze. La scena del delitto mostrava anche una pistola a salve, che potrebbe essere stata posizionata dopo l’omicidio per depistare le indagini. La vicenda ha suscitato molte domande sulla condotta dell’agente e sulla dinamica dell’evento. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli.

Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel cosiddetto boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un’operazione antidroga da parte della polizia. Al centro degli accertamenti della Procura sono finite le condotte dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, attualmente indagato per omicidio volontario, il quale avrebbe mentito ad altri agenti. Il poliziotto avrebbe infatti riferito di aver chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa, ma in realtà non l’avrebbe fatto. Mansouri ucciso a Rogoredo, ritardo nei soccorsi: cosa è emerso Legittima difesa e pistola a salve, lo stato delle indagini La telefonata prima dello sparo: "Scappa, c'è la polizia" Il commento del ministro Piantedosi Mansouri ucciso a Rogoredo, ritardo nei soccorsi: cosa è emerso Dagli interrogatori dei quattro agenti coinvolti, ascoltati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, sarebbe emerso che la richiesta di intervento al 118 non fu inoltrata nell’immediatezza dei fatti.🔗 Leggi su Virgilio.it

