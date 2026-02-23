San Severo | morte di Lucia Salcone arrestato il marito Accusa | omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulato

Lucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore. Il marito, coinvolto nell’incidente, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato, perché si sospetta abbia simulato l’incidente per nascondere un delitto. La polizia ha trovato prove che suggeriscono un’intenzione maligna dietro la tragedia. Gli investigatori continuano a cercare elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo. Era in auto con il marito. Il corpo della donna, a causa del sinistro, fu rinvenuto carbonizzato. A distanza di poco meno di un anno e mezzo, stando alle indagini, la polizia (stradale di San Severo e squadra mobile di Foggia) ha arrestato il marito della donna, Ciro Caliendo. Secondo l’accusa non fu incidente stradale ma omicidio volontario premeditato: l’uomo, stando alla contestazione, simulò il sinistro e commise il femminicidio della moglie. L'articolo San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente.

Sembrava un incidente stradale, ma era un omicidio premeditato. La vicenda di Franka Ludwig, uccisa per le polizzeLa vicenda di Franka Ludwig, trovata morta in circostanze inizialmente ritenute accidentali, si è poi rivelata un omicidio premeditato legato a questioni di assicurazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato; Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri: Rigenerare le coscienze è importante - FoggiaToday; Non fu incidente ma omicidio: arrestato Ciro Caliendo per la morte della moglie Lucia Salcone; Camera mortuaria al Presidio ospedaliero: San Severo rinnova la convenzione con l’ASL Foggia per altri 5 anni.

CAMERA MORTUARIA SAN SEVERO Camera mortuaria al Presidio ospedaliero: San Severo rinnova la convenzione con l’ASL Foggia per altri 5 anniLa Giunta comunale di San Severo ha approvato lo schema di rinnovo della convenzione con l’ASL Foggia per l’uso della camera mortuaria situata presso il Presidio ospedaliero di San Severo. La decision ... statoquotidiano.it

La provinciale «109», la strada della morte: sulla Lucera-San Severo morte 11 persone in 20 anniUn’arteria impossibile e pericolosa da percorrere, diventata inadeguata con l’aumento del traffico veicolare registrato. Ultima vittima a novembre Con la morte del 23enne carabiniere Sebastiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it

San Severo - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone: arrestato il marito Ciro Caliendo con l’accusa di omicidio volontario La presunta messa in scena sarebbe emersa a seguito del sopralluogo e delle prime attività investigative condotte dalla - facebook.com facebook