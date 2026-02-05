Per accompagnare mia madre in ospedale la preside ha voluto il certificato di nascita | la denuncia di una prof

Una insegnante siciliana denuncia che la preside le ha chiesto il certificato di nascita per accompagnare sua madre in ospedale. La donna racconta di essere svenuta durante un confronto nel suo ufficio, mentre la dirigente scolastica la incalzava verbalmente. La vicenda ha suscitato polemiche sulla gestione dei rapporti tra scuola e famiglie.

Eletta Falcone, insegnante siciliana, a Fanpage.it denuncia: "Un giorno mentre la preside mi incalzava verbalmente sono svenuta nel suo ufficio. Dopo quell'ennesimo episodio me ne sono andata dalla scuola. Vorrei dire agli altri professori dell'istituto che non sono soli".

