Uccide la madre strangolandola con uno strofinaccio il figlio a processo | Non la sopportavo più

"Non sopportavo più la mamma": a dirlo è Mauro Pedrotti, durante l'ultima udienza nell'ambito del processo per omicidio aggravato, accusato di aver ucciso la madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

